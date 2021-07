Proteste in Kuba: Woher rührt die Wut?

"Was derzeit in Kuba passiert, ist etwas Beispielloses. Etwas, das es in der kubanischen Bevölkerung seit 1959 nicht mehr gab", sagt Kathrin Bisquet, Kulturschaffende, Aktivistin und Freundin des vor wenigen Wochen nach seiner Rückkehr aus Deutschland verhafteten Künstlers Hamlet Lavastida gegenüber ZDFHeute. Das Volk übe sein Recht auf eine abweichende Meinung aus, so Bisquet aus Havanna.