Kühnert äußerte zudem die Sorge, dass auf Länderebene manche CDU-Mitglieder - gerade in Umfragen nach der Wahl in Thüringen - von einem "Tolerierungsmodell" im Zusammenhang mit der AfD sprechen würden. Das empfinde er als "bedrückend". Er habe die CDU wiederholt aufgefordert, die Beschlüsse, die sie in ihrem Bundespräsidium gefasst hätte, auch in den Landesverbänden zu fassen.



"Wir hören Beteuerungen der CDU, das glaube ich denen auch, aber offenbar interessiert es an verschiedenen Stellen vor Ort niemanden, was AKK und Co. im Konrad-Adenauer-Haus beschlossen haben", so der SPD-Politiker.