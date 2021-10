Markus Lanz wollte von Kevin Kühnert wissen, was er denn momentan mache, wo er doch nicht an den Sondierungsgesprächen beteiligt sei. "Ich bereite mich gerade auf Koalitionsverhandlungen, so sie denn kommen, in meinen Zuständigkeitsbereichen vor, in der Hoffnung, dass ich mit verhandeln darf", antwortete Kühnert. Ansonsten sei er als "frisch gewählter Abgeordneter" damit beschäftigt, seine "Arbeitsfähigkeit" im Bundestag herzustellen.