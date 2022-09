Keine Übergewinnsteuer und das Festhalten an der Schuldenbremse: Was Bundeskanzler Olaf Scholz will, stößt in der Bundestagsfraktion der SPD nicht unbedingt auf Anklang. Stellt sich die Fraktion also gegen den Kanzler? SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wies dies im Interview mit dem ZDF-Mittagsmagazin ausdrücklich zurück.