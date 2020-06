Allein im Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach beschlagnahmte die Polizei rund 30 Terabyte an Daten, in Lügde waren es 15 Terabyte. 2019 stieg die Verbreitung solcher Fotos und Videos in Niedersachsen um 74 Prozent, der Kindesmissbrauch um 20 Prozent. Zahlen, die alarmieren - hinter ihnen steht unbeschreibliches Leid.