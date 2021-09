Welche Bedeutung also hat die Kultur zukünftig nach der Bundestagswahl in dem Land, das sich so gerne als "Kulturnation" bezeichnet? Das fragten wir die verantwortlichen Spitzenpolitiker dreier Parteien: den SPD-Kanzlerkandidaten und Finanzminister Olaf Scholz, die Beauftragte für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), und den Co-Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck.