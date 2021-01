Noch ist unklar, wann wieder echter Unterricht an den Schulen möglich gemacht wird. Die Kultusminister der Länder sind sich aber einig: Abschlussprüfungen sollen auch in diesem Corona-Schuljahr stattfinden und Abschlüsse sollen nicht weniger wert sein als sonst. Darauf haben sich die Ministerinnen und Minister in einer Schaltkonferenz verständigt.