Spätestens mit Beginn des neuen Schuljahrs soll der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Kultusministerkonferenz (KMK) strebt an, "dass alle Schülerinnen und Schüler spätestens nach den Sommerferien wieder in einem regulären Schulbetrieb nach geltender Stundentafel in den Schulen vor Ort und in ihrem Klassenverband oder in einer festen Lerngruppe unterrichtet werden".