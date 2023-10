In seiner Rede sagt Bundespräsident Steinmeier am Brandenburger Tor: "Wir Deutschen leiden, wir beten, wir flehen mit Euch. Und wir wollen tun, was in unserer Macht steht, damit Ihre Angehörigen so schnell wie möglich freikommen." Roni Roman hört ihm genau zu - sie ist Nachfahrin einer Holocaust-Überlebenden.