Eine mögliche Botschaft dahinter: Vergeltung für mutmaßlich russische Angriffe auf Einrichtungen der ukrainischen Infrastruktur: "Russland macht in der Ukraine dasselbe, nur dass man auf Marschflugkörper zurückgreift." Gewissermaßen folge die Ukraine an der Stelle dem Prinzip "tit for tat", so Gressel. (Anmerkung der Redaktion: Englische Redewendung, gleichzusetzen mit "Wie du mir, so ich dir").