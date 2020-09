Über eine Abgabe auf Finanzprodukte wird in Europa schon seit Jahren gestritten. In einer EU-weiten Form scheiterte das Projekt bereits 2013. Derzeit versucht noch eine Gruppe von EU-Ländern, das Projekt über die so genannte verstärkte Zusammenarbeit umzusetzen. Nötig sind dafür mindestens neun EU-Länder - ohne Österreich könnte diese Marke verfehlt werden.