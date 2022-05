"Schwarz-Gelb ist abgewählt worden" - diesen Satz hört man am Abend mantraartig in so ziemlich jedem Interview zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, das von Seiten der SPD gegeben wird. So auch im Gespräch im heute journal mit SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty. Das Projekt Regierungsbildung sei noch nicht abgeschlossen, alle demokratischen Parteien würden "miteinander Gespräche führen, und wir sind selbstverständlich mit dabei", so Kutschaty.