Seit dem 7. Oktober fragen sie sich, wie es weitergehen soll. Seine Enkelin ist mit ihrer Familie vorübergehend in einem anderen Kibbuz untergekommen. In einem aber ist sich Fürst sicher: "Der Ort für die Juden, für meine Familie, ist nur Israel", sagt er. Der wachsende Antisemitismus in ganz Europa, in der ganzen Welt lasse ihnen keine Wahl.