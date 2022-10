"Die anderen werden im Laufe des nächsten Jahres geliefert, so wie die Industrie es leisten kann. Ich würde mir auch wünschen, ich könnte auf vier in irgendeinem Lager zurückgreifen, aber so etwas gibt es nicht, das ist leider durch das sparen in den letzten Jahren völlig versäumt worden. Auch dass wir uns jetzt daran machen, die Lücken im europäischen Luftverteidigungssystem zu schließen. (…) Luftverteidigung ist momentan das Wichtigste, was die Ukraine braucht, um sich gegen diese Terrorangriffe zu wehren. Was da mit der Bevölkerung geschieht, ist unfassbar."