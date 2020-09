Ungeachtet der Überarbeitung und Kritik will die Justizministerin am bisherigen Zeitplan ihres Gesetzes festhalten: Am 19. Februar soll das Gesetz vom Bundeskabinett beschlossen werden, so Lambrecht. Beide Klarstellungen seien "relativ einfach zu handhaben". "Es muss klar sein, dass dieses Gesetz auch zügig, aber mit der nötigen Sorgfalt beraten und auch beschlossen wird."