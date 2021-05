Lambrecht hatte das Amt am Donnerstag von Franziska Giffey (SPD) zusätzlich zu ihrer Aufgabe als Justizministerin übernommen. Giffey war am Mittwoch nach anhaltenden Diskussionen um ihren Doktortitel als Ministerin zurückgetreten. Sie will aber SPD-Spitzenkandidatin bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin bleiben, um erste Regierende Bürgermeisterin zu werden.