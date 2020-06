Darum geht es: Sexueller Missbrauch gilt nach Paragraf 176 bislang ebenso wie die gewerbsmäßige Verbreitung von Kinderpornografie als Vergehen mit einer Mindeststrafe von sechs Monaten. Dies will Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) nun als Verbrechen einstufen, was ein Jahr Mindeststrafe bedeutet. Als Höchststrafe gelten bei diesen Delikten zehn Jahren. Härter eingestuft werden bereits jetzt die Fälle schweren Missbrauchs - wie etwa der jüngste Fall in Münster. Hier sind 15 Jahre Haft möglich, mit anschließender Sicherungsverwahrung.