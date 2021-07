Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) spricht sich im Kampf gegen das Coronavirus weiter für eine Maskenpflicht in Innenräumen aus.



"Auch eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Weitergabe des Virus, wie sich zuletzt an der Ausbreitung der Delta-Variante in einigen Ländern gezeigt hat", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.