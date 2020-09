Der Missbrauchsskandal war vor zehn Jahren mit der Aufdeckung von Missbrauchsfällen am katholischen Canisius-Kolleg in Berlin ins Rollen gekommen. Ende Januar 2010 hatte der Leiter des Canisius-Kollegs, Pater Klaus Mertes, Missbrauchsfälle an dem Internat aus den 1970er und 80er Jahren öffentlich gemacht. Das löste deutschlandweit Erschütterung aus. In der Folge wurden zahlreiche weitere Fälle in der katholischen und evangelischen Kirche, an der hessischen Odenwaldschule und anderen Internaten sowie in Sportvereinen und weiteren Einrichtungen bekannt.