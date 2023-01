Der ehemalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet stellt auf Twitter die Frage: "Have they lost their mind in Berlin"? Und CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler legt Kanzler Scholz nahe, Lambrecht zu entlassen: "Jede weitere Minute, in der der Bundeskanzler an dieser Ministerin noch festhält und damit das Ansehen unseres Landes weiter beschädigt, geht auf sein Konto."