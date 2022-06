Gleichzeitig erklärte Lambrecht, man gehe an die Grenze des Möglichen. "Was heute deutlich geworden ist, ist wie wichtig es für die Ukraine ist, weitreichende und präzise Artilleriewaffen zu haben", sagte sie am Mittwoch in Brüssel. Deswegen habe sie entschieden, aus den Beständen der Bundeswehr drei Systeme Mars II an die Ukraine abzugeben. Es handele sich nicht nur um die Raketenwerfer, sondern auch um mehrere Hundert Raketen und Ersatzteile. Außerdem werde die Ausbildung übernommen.