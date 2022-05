Lambrecht in der Slowakei : Verwalterin der "Zeitenwende"

Schon am Dienstag hatte die "Welt" berichtet, Deutschland bereite die Lieferung von sieben Panzerhaubitzen vor - offenbar gegen den Rat führender Militärs. Am Mittwoch sagte Lambrecht dann am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg: Das werde noch geprüft. Kurz darauf kündigte der Kanzler an, "bald" über die Lieferung des schweren Artilleriegeschützes zu entscheiden.