Erneut waren zuvor hunderte Bootsmigranten auf Lampedusa angekommen: Am Freitag erreichten laut Ansa knapp 1.920 Menschen in insgesamt 65 Booten die Insel, am Samstag demnach weitere rund 1.700 Migranten in 45 Booten. Die meisten wurden von Schiffen der Küstenwache, Finanzpolizei und Carabinieri im Meer aufgelesen und an Land gebracht.