Welche Folgen hat der Notstand auf Lampedusa?

Doch bei der Vielzahl an Bootsankünften in so kurzer Zeit, ist das offenbar leichter gesagt als getan. Während der schweren Unwetter in den vergangenen Wochen hatten viele Boote an den nordafrikanischen Küsten abgewartet und kamen jetzt bei ruhiger See umso zahlreicher. Durch die zusätzliche Notlage in den Überschwemmungsgebieten Libyens sind weitere Boote mit Schutzsuchenden zu erwarten.