"Wir haben alle Chancen, dass unser Land auch in Zukunft lebenswerte Heimat bleibt. Dazu will ich meinen Beitrag leisten. Ich verspreche, mit ganzer Kraft in den Dienst am Land und an den Menschen zu gehen. Ich werbe um ihr Vertrauen", sagte er im Landtag, als alle geschlossen hinter ihm standen. Es klang ein bisschen so, als traute er dem öffentlich zur Schau gestellten Rückhalt selbst nicht so ganz.