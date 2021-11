Die Zahl der Opfer von Landminen ist nach einer jährlichen Untersuchung von Hilfsorganisationen das sechste Jahr in Folge gestiegen. Die Sprengsätze und Reste von Munition haben im vergangenen Jahr 7.073 Menschen getötet oder verletzt, wie es in dem am Mittwoch veröffentlichen Landminen Monitor 2021 heißt. Das sind 21 Prozent mehr als im Vorjahr.