Der neuen schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt ist es nicht gelungen, Reiner Haseloff (CDU) im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten zu wählen. Der 67-Jährige erhielt am Donnerstag bei der Abstimmung im Magdeburger Landtag nur 48 Ja-Stimmen und verfehlte damit die notwendige Mehrheit um eine Stimme. Die Fraktionen der geplanten Koalition aus CDU, SPD und FDP haben zusammen 56 Abgeordnete. Nun geht es in den zweiten Wahlgang.