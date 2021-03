Susanne Eisenmann stand vor dem TV-Duell Montagabend mächtig unter Druck. In knapp zwei Wochen ist Landtagswahl und ihr grüner Gegner Winfried Kretschmann liegt in den Umfragen deutlich vorn. Die Frage war also: Welche Taktik würde die Kultusministerin wählen? Würde sie den beliebten Amtsinhaber und Koalitionspartner frontal angreifen?