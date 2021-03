Die SPD holte im Wahlkreis Mannheim I mit 21,7 Prozent ihr bestes Ergebnis, die FDP war im Wahlkreis Enz mit 16,9 Prozent am erfolgreichsten. AfD-Hochburg bleibt in Baden-Württemberg trotz deutlicher Verluste Pforzheim, allerdings reichten 15,8 Prozent hier diesmal nicht für das Direktmandat. Die Linke kam nur in einem Wahlkreis auf eine zweistellige Prozentzahl - und zwar in Freiburg II.