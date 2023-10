Was ihm hilft: Söder hat die Partei in den letzten fünf Jahren so radikal auf sich zugeschnitten, dass ein Gegenentwurf, Konkurrent oder innerparteilicher Herausforderer nicht in Sicht ist. Die joviale und in der Partei beliebte Landtagspräsidentin Ilse Aigner oder der sachliche und ebenso beliebte Europapolitiker Manfred Weber hätten zwar Ambitionen, aber ihnen fehlt der Killer-Instinkt, mit dem sich Markus Söder einst selbst gegen Horst Seehofer an die Macht biss.