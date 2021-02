Die Basisdemokratische Partei Deutschland geht mit Andreas Baum das erste Mal in den Landtagswahlkampf. Wichtig ist ihm, "die immer tiefere Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden". Das Ziel der Partei ist Basis-Demokratie für alle. Bürgerbeteiligung müsse erleichtert und Lobbyismus in Regierungskreisen reguliert werden. Schuld an diesem Lobbyismus und Intransparenz sei die Verlagerung von Kompetenzen auf die EU. Die neugegründete Partei bemängelt, dass sich der Demokratiegehalt in Deutschland schmälert. Das äußere sich durch "nicht rechtskonforme Beschlüsse der Regierenden", die einen "Verlust an demokratischer Gesinnung bei den Mächtigen" zeige. Darüber hinaus will die Basis alternative Medizin fördern und den Beruf des Heilpraktikers erhalten. Sie fordert außerdem "die Zurücknahme des begonnenen Prozesses der Klinikstreichungen". In 61 Wahlkreisen sind sie auf dem Stimmzettel zu finden.