Als christlich-fundamentalistische Partei steht vor allem die Familien- und Geschlechterpolitik im Zentrum ihres politischen Handels. In seinem Wahlprogramm spricht sich "Bündnis C" dafür aus, dass staatliche Stellen keine geschlechtergerechte Sprache mehr verwenden sollen. Zur Förderung der "christlichen Familien" fordert die Partei Prämien für junge Mütter und Familien mit mindestens drei Kindern.



In Schulen strebt sie ergänzend zur Evolutionstheorie die Aufnahme der biblischen Schöpfungsgeschichte in den Lehrplan an. Außerdem will die Partei die Steuern auf Kommunen- und Landesebene senken sowie Subventionen durch das Land schrittweise abschaffen. Die Landesliste ist zur Hälfte mit Frauen besetzt. Für zwei Direktmandate treten der freie Redner Arne Gericke (57) und der Finanzexperte Peter Reizlein (55) an.