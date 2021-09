Für die Grünen tritt Anne Shepley an. Die Newcomerin will die Partei wieder in den Landtag bringen. Ihre Ziele: Schneller in erneuerbare Energien und raus aus Kohle. Mit Bezug auf die Nord Stream 2 Pipeline sagt sie: "Sowohl ökologisch als auch wirtschaftstechnisch ist es einfach eine Investition in die Vergangenheit."