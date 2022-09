Niedersachsen: Das wird im Wahlkampf wichtig

Bis zum Wahlabend rechnet sich die AfD aus, in Niedersachsen noch deutlich lauter mitzureden. Sie hofft angesichts der Stimmung in Deutschland auf ein zweistelliges Ergebnis, obwohl die Umfragen das bislang nicht hergeben. Auf Wahlhilfe durch die Häufung der Krisen und die Existenzsorgen der Menschen setzt man auch am anderen Ende des politischen Spektrums: Die Linke will diesmal über die 5-Prozent-Hürde hüpfen und in den niedersächsischen Landtag einziehen.