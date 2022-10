Die Koalition in Berlin ist im Stresstest, und die Wahl in Hannover ist auch ein Lackmustest für die Ampel. In einem Landtagswahlkampf, in dem alle Augen nach Berlin schauen, selbst die des CDU-Herausforderers Bernd Althusmann. Zum Wahlkampfabschluss formulierte er schnell noch deutlicher als zuvor seine Absage an eine neue große Koalition: "Ich sage ganz klar: Herr Weil ist Teil der Ampel. Er stützt sie, und diesen Kurs können wir so nicht unterstützen."