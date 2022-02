Das Schulministerium ist jetzt in FDP-Verantwortung und das könnte der Partei in der schwarz-gelben Landesregierung bei der Wahl ebenfalls gefährlich werden. Die Unzufriedenheit mit der Schulpolitik in Corona-Zeiten bewegt zunehmend die Gemüter, die Liberalen verloren jüngst an Zustimmung. Dabei ist die FDP entschlossen, weiter zu regieren und positioniert sich mit einem Lockerungskurs in der Corona-Krise im Wahlkampf.