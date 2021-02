Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz ist letztmöglicher Termin für den Antrag auf Briefwahl Freitag, 12. März, 18 Uhr. Bei kurzfristiger, nachweislicher Erkrankung ist die Beantragung von Briefwahlunterlagen in beiden Bundesländern auch am Wahltag bis 15 Uhr möglich.