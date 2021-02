Satire ist für die Partei ein prägendes Element, was bereits der Titel des Wahlprogramms "Die Bedeutungslosigkeit in Weinform" zeigt. 2021 tritt "Die Partei" in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal bei der Landtagswahl an. Ihre Spitzenkandidatin ist die 25-jährige Studentin Celina Senking. Zwar ist die Satirepartei dafür bekannt, sich mit ihren Forderungen über die Politik lustig zu machen, doch sie schafft es mit ihrer Themensetzung gleichzeitig, wunde Punkte zu finden. So soll der Pflegemangel bekämpft werden, indem Krankenhäuser in Gesundheitshäuser umbenannt werden, "da geht man dann auch gerne hin - sogar als Arbeitnehmer*in". Gleichzeitig möchte die Partei Gehaltsuntergrenzen statt Personaluntergrenzen im Pflegebereich einführen.



Außerdem sollen die aus Berlin bekannten Spätis auch in Rheinland-Pfalz eröffnen und Cannabis legalisiert werden. Die Partei fordert darüber hinaus, dass die Betreuung in Kindertagesstätten auch länger als 24 Stunden möglich ist und möchte, dass die Zweitstudiengebühr sowie die Altersobergrenze im Bafög entfallen. So könnten Menschen, die in der Corona-Pandemie ihren Job verloren haben, eine neue Chance bekommen. Coronaleugner*innen sollten statt einer Geldstrafe "zum Dienst an (infizierten) Patienten" in den Kliniken herangezogen werden. Sollte der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach Rheinland-Pfalz flüchten wollen, will die Partei ihm die Einreise verbieten.