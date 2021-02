In Rheinland-Pfalz treten 13 Parteien landesweit zur Landtagswahl am 14. März an. Derzeit wird das Land von einer Koalition aus SPD, Grünen und FDP regiert. Laut ZDF-Politbarometer gäbe es derzeit auch eine Mehrheit für ein schwarz-grünes Bündnis oder eine große Koalition aus SPD und CDU.