Winkelmann: Grundsätzlich kann ich die Prognosen, dass die AfD stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt werden würde, überhaupt nicht nachvollziehen. Denn der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt ist ebenso wie der in Thüringen oder der in Sachsen nochmal um einiges radikaler als der AfD-Bundesverband. Das allein schreckt viele Protestwähler ab.