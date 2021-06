Bei den weiblichen Wählerinnen steht die CDU noch höher im Kurs als in der Gesamtbevölkerung. 41 Prozent aller Frauen wählten die CDU, die damit satte 25 Prozent vor der zweitstärksten Kraft AfD liegt (16 Prozent). Frauen in Sachsen-Anhalt sind also eher der CDU als der AfD zugeneigt, denn bei den anderen Parteien sind die Mehrheitsverhältnisse ähnlich denen in der Gesamtbevölkerung: