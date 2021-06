Jeder könne sich darauf verlassen, "wenn es darum geht, diesen Abgrenzungskurs auch durchzuhalten". Die Kenia-Koalition sei auch ein Ergebnis dessen gewesen, "dass wir Demokraten in der Mitte wussten, wofür wir in der Verantwortung stehen in Sachsen-Anhalt" - dass es eine stabile Regierung der Mitte geben müsse - ohne Wenn und Aber.