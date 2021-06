Ernüchternd ist das Ergebnis für die SPD. Einstellig – trostlos auch für Olaf Scholz, der als Kanzlerkandidat hier im Land durchaus gefällt. Die Grünen können bei weitem nicht holen, was erste Umfragen versprachen. Kein Baerbock-Aufschwung in Sicht. Der Osten bleibt die große Baustelle der Klima-Partei. Die Liberalen ziehen zwar wieder in den Landtag ein. Ob sie mitregieren, entscheidet jetzt Haseloff. Im Koalitionspoker hat er die Qual der Wahl.