Sachsen-Anhalts CDU hat bei der Landtagswahl in 40 der 41 Wahlkreise das Direktmandat gewonnen. Das stand am Montag nach Auszählung fast aller Stimmbezirke fest, wie die Wahlleitung in Magdeburg mitteilte. Das mit Abstand beste Erststimmenergebnis bekam demnach Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Landkreis Wittenberg mit 53,9 Prozent.