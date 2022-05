In ländlichen Regionen erzielt die Union ihre besten Ergebnisse, im Wahlkreis Mittelholstein sogar die absolute Mehrheit. Doch auch in Übergangsregionen zwischen Stadt und Land geht der Sieg stets an die CDU. Zum Beispiel in Pinneberg-Elbmarschen, wo Union und SPD in der Vergangenheit nahezu gleichauf lagen, hat die CDU um ziemlich genau den Wert dazugewonnen, den die SPD verloren hat.