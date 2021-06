Doch klare Verhältnisse sind nicht in Sicht. Für die Neuwahl braucht es eine Selbstauflösung des Landtags mit 60 Stimmen. Rot-Rot-Grün will 42 liefern. Die restlichen 18 soll die CDU einbringen. Doch die hat sie nicht, seit sich vier ihrer Abgeordneten öffentlich gegen die Neuwahl aussprachen. Bleiben also von 21 noch 17.