Wahl in Sachsen und Thüringen : War es das jetzt mit der Ampel in Berlin?

Die Ampel-Parteien bekommen bei der Wahl in Sachsen zusammen nur etwa 14 Prozent, in Thüringen nur etwa zehn. SPD, Grüne und FDP liegen am Boden - die Ampel in Berlin jetzt auch?

von Dominik Rzepka