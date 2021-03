Kersting: Die CDU hatte noch großes Glück, dass Corona-bedingt so viele Wähler bereits im Vorfeld per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben und die Masken-Affäre noch gar nicht in die Wahlentscheidung eingeflossen ist. Ohne den hohen Anteil an Briefwählern wäre das Ergebnis für die CDU sicherlich noch um einiges dramatischer ausgefallen.