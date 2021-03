Zumindest das will Laschet auch: Er erwarte, sagte er heute, dass alle in der Bundesregierung "gute Arbeit machen". Wen er besonders meint: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Wenn er etwas in der Regierungsarbeit verbessern wolle, dann soll er es im Corona-Kabinett sagen. Aber nicht in die Öffentlichkeit gehen. "Der Finanzminister hat genug zu tun", findet Laschet.