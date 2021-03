Ausrechnen kann man sich zudem, dass vermutlich beide Niederlagen in Wahrheit noch größer sind. Viele Wähler haben per Brief abgestimmt, die Tage vorher schon abgeschickt werden mussten. Die große Welle der Empörung über Politiker, die sich die Vermittlung von Maskenproduzenten an die Bundesregierung mit Provisionen in Höhe von Hundertausenden bezahlen lassen, während viele um ihre Existenz kämpfen, ist da noch gar nicht dabei.